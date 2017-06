TCHS, JSMS award student achievement

By Chris Gregory, Managing Editor

Trousdale County High School and Jim Satterfield Middle School wish to recognize the following students who made the Principal’s List or Honor Roll for the final nine-week period of the 2016-17 school year.

TROUSDALE COUNTY

HIGH SCHOOL

PRINCIPAL’S LIST

9th Grade: Abby Carr, Alexys Denter, Deli Garcia-Santiago, Josie Garrett, Morgan Hendrix, Gus Israel, Brianna Porter, Makenna Reed, Brett Roberson, Christina Sisco

10th Grade: Aunastacia Anderson, Madyssa Banda, Connor Belcher, Cooper Belcher, Hunter Bennett, Noah Cartwright, Kaitlyn Foret, Jake Gregory, Braden Hawkins, Ann Henry, Rob Henry, Sarah Henry, Amy Hix, Noah Hrobsky, Jada Jones, Olivia Jones, Brenee Key, Mariah Sykes, Lauren Thatcher

11th Grade: Cassie Blackwell, Malkam Brinkley, Kaylynn Dalton, Katelyn Dalton, Angel Williams

12th Grade: Kelly Bell, Courtney Galloway, Andrew Dalton, Lindsey Moore, Natalie Presley, Mason Quinn, Ali Sullivan, Salem Sullivan

HONOR ROLL

9th Grade: Dale Anthony, Katelyn Brown, Michelle Christian, Ben Chumley, Garrett Dies, Seth Finley, Faith Freeman, Hailey Givens, Phillip Grant, Caila Henley, Titus Henley, Will Holder, Cassidy Hunter, Woody Israel, Chandler Lifford, Merilyn Mendoza-Bautista, Yadirah Pfeister, Alyssa Pinson, Tori Simmons, Blakely Story, Emilie Summers, Hunter Tomlinson

10th Grade: Tristiana Alex-ander, Destiny Bowers, Sabree Cannon, Haley Eden, Justin Freeman, Kahli Garcia, Elias Herrera-Garcia, Gabrelle Jones, Eli Linville, Scott McCrillis, Mallorie McGee, Gabby Olds, Lauren Russell, Austin Satterfield, Ashlyn Tucker

11th Grade: Lillian Cantwell, Haylee Holder, Baylee Huffines, Kaleigh Hughey, Tyler McGowan, Melissa McKinney, Sarah Satterfield, Katie Seagraves, Emily Smith, Kenton Smith, Hailey Summers, Gwen Williams, Lydia Zarichansky

12th Grade: Ryan Abernathy, Wiley Barton, Kaitlyn Beasley, Sydney Beaver, Cody Bennett, Michaela Brinkley, Connor Brown, Alexa Butler, Jordan Cotton, Makenzee Dixon, Ally Gregory, Kyle Gregory, Gracie Hammock, Allison Holder, Paige Hrobsky, Michaela Kelly, Abby Lee, Jamey McKoin, Caitlyn Morton, Courtney Paris, Carly Reed, Christy Scruggs, Cage Smith, Callie White, Logan Williams

JIM SATTERFIELD

MIDDLE SCHOOL

PRINCIPAL’S LIST

6th Grade: Victor Hamilton, William Lannom

7th Grade: Kailen Donoho

8th Grade: Mason Basford, Claire Belcher, Katelyn Brown, Kinley Brown, Landon Carver, Rebecca Chapman, Heath Chasse, Makayla Crook, Kegan Day, Kirsten Eversole, Alexander Ford, Mackenzie Granstaff, Skye Guimont, Hannah Hailey, Cooper Helson, Elijah Henderson, Erin Hix, Natalie Russell

HONOR ROLL

6th Grade: Cecilia Araiza, Brian Banks, Elizabeth Crabtree, Elizabeth Harris, Trinity Hayes, Grayson Hutchison, Aden Johnson, Levi Johnson, John Meininger-Scott, Autumn Parrish, Brendyn Richey, Lucas Russell, Nikolas Thompson, Isaiah Towns, Jasmine Webster, Miriam Zarichansky

7th Grade: Thomas Brown, Dustin Burton, Madison Farley, Ethan Hewitt, Mason Maddox, Piper Triplett

8th Grade: Haden Bottom, Dylan Chupp, Destiny Douglas, Austin Eden, Taylor Ellis, Sidney Gregory, Allison Gross, Madison Hines, Mallory Leduc, Sebastian Linarez, Bryanna Macias, Cameron Rankins, Laynie Rippee, Ashton Scott, Keith Soulia, Zachary Taylor, Mackinzie Vaughn, Morgan White

