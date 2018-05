Elementary school announces award winners

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School is pleased to announce the following award winners for the third nine weeks of the 2017-18 school year.

RISING STAR

Kindergarten: Camden Bullock, Karson Blackwell, William Davis, Jaiden King, Triston Harris, Layne Pilewicz, Brad Waggoner, Nora Keisling, Braelei Lane-Jackson, Ana Grace Murray, McKenzie Drown, Emily Valentine

First Grade: Eli Johnson, Madison Crocco, Jordan Stafford, Marin Arkle, Keelyx Moore, Tonya Todd, Brody Huntsman, Rayona Fitts, Brayden Morgan, Alyssa Hall, Matthew Chambers, Haley Gerber, Jon Paul Boyers, Diezel Bilbrey

Second Grade: Melvin Marshall, Freida Esquivel, Wayne Paxton, Mackenzi Shaham, James Chambers, Aligha Humphrey, Owen Evitts, Anna Scruggs, Blake Whitson, Trinity Chance, Lane Denning, Caroline Eden, Madlyn Pilewicz, Max Morton

Third Grade: Kolby Murphy, Marceonna Workings, Kanden Wade, Peyton Adkins, Gavin Linville, Ava Walker, Jordan Hale, Fernanda Rodriguez, Gavin Sartor, Blaine Hale

Fourth Grade: Austin Collins, Kinsley Jennings, Brian Rolin, Krysten Johnson, Colton Gross, Alexis Troutt, Luke Sexton, Khaniah Berry, Whitney Parrish, Jayden Douglas, Jaydan Claywell

Fifth Grade: Tucker Chambers, Olivia Jeffries, Brayden Dalton, Lily Hall, Jacob Smithson, Savannah Roddy, Larenz Watkins, Elizabeth Denning, Matthew Stanley, Zytlaly Cardenas, Dakota Ashford, Tori Ashford, Campbell Holder, Skylor Smith, Ethan Woodmore, J.D. Marshall

LEADERSHIP AWARD

Preschool: Hayden White, Emmy Sanchez, Xavier Oropeza-Soto, Christina Cardenas, Bishop Allen

Kindergarten: Brad Waggoner, Ty Swords, Elijah Paxton, Christian Kittell, Bentley Martin, Passion Stafford, Nicolas Tillman, Aiden Dorris, Chloe Stafford, Layla Melton, Olivia White, Makenzie Graves, Nevaeh Bush, Shaniya Jones

First Grade: Easton Young, Kaden Talley, Kayson Gibbs, Ashaun Garcia, Cohen Smith, Kaleb Blackwell, Shelby Briscoe, Jaky Garza-Ramos, Ellie Bohanan, Jayde Babcock, Jane McCall, Kylee Denning, Lilyan Whited, Brylee Stovall-Downing, Mallory Dies

Second Grade: Tristan Andrews, Camrix Stott, Lucas Cornwell, Max Morton, Eli Wright, Isabella Timberlake, Kaylee Dixon, Arika Higginbotham, Melissa Mendoza, Kembrey Lee, Sophia Watergate, Hunter Scott, Serenity Adams, Diane Winter

Third Grade: Urijah Schneider, Trae Rider, Jacoby Garrett, Christian Coble, Katie Hutchinson, Cora Stafford, Alex Stafford, Bethany Zarichansky, Karson Jennings, Benjamin Smith, Cora Bassler, Luke Shoulders

Fourth Grade: Landon Satterfield, Ryan Harris, Westin Dennis, Will Pope, Abbi Nelson, Brooklynn Webb, Merceah Lee, Jasmyne Dunn, Zoey Vaughn, Noah Peace, Alivia Livingston, Brenton Dunbar

Fifth Grade: Kyson Noble, Caiden Gregory, Austin Spangler, Clay Sanders, Holden Hackett, Levi Headley, Marley Dalton, Emma Grace Holder, Skylor Smith, Peyton Maxey, Evalyce Garcia, Alexis Smitley, Katielynn White, Sophia Ash-Fugate, Niera Woodmore, Trinity Whitson

STUDENT OF THE MONTH

Pre-K: Keighan Stafford

Kindergarten: Savannah Lasher, Aiden Dorris, Layne Pilewicz, Trentin Dennis, Noah Draper, Richard Alfaro

First Grade: Eli Johnson, Braylon Lee, Charlotte Kelso, MacKenzie Dix, Holden Sarrell, Ethan Snow

Second Grade: Jose Sanchez, Carson Bassler, Bryson Morgan, Sylas Hopkins, Cecilia Cannon

Third Grade: Jayden Burnley, Drew Carman, Alexis Blair, Erin Reynolds

Fourth Grade: Noel Payne, Whitney Parrish, Wyatt Whited, Alivia Livingston

Fifth Grade: Malia Morgan, Ashlyn Elmore, Addie Bennett, Destiny Brown, Savanah Dotson

Ms. Hankins: Bishop Allen

Ms. Cothron: Tori Ashford

Head Start: Ava Sullins

Physical Education: Ayden Beal

Music: Cali Grace Brown

Art: Mileigh Potts

Wellness: Emma Jo Stacey