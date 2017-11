Elementary school announces award winners

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School is pleased to recognize the following students who received awards for the first nine weeks of the school year.

LEADERSHIP AWARD

Corbin McDaniel, Brady Delaney, Trentin Dennis, Lane Hix, Judson Brown, Zachary Gilpin, Braylon Lee, Cliffton Porter, Brody Huntsman, Noah Harper, Jacob Thomas, Dominic Giles, Matthew Woodard, Xavier Vaughn, Sylas Hopkins, Carlito Mendez, Aaron Sexton, Sam Daniel Dickerson, Wyatt Preston, Benjamin Smith, Reid Henley, Tyler Hayes, Wyatt Whited, Noah Peace, Ethan Badru, Camren Timberlake, James Harper, Ethan West, J.D. Marshall, Keighan Stafford, Jayden Jones, Kendra Dix, Bishop Allen, Cole Johnson, Halie Gammon, Nolan Vetetoe, Layla Melton, Makayla Garcia, Allison Marshall, Morgan West, Lucy Lind, Jessa Rieger, Abby Qualls, Khloe Cunningham, Melanie Pedigo, Lilyan Whited, Emma Gammons, Tinsley Kemp, Haven Ray, Emma McCurry, Madyson Carmen, Sophia Waterhouse, Mileigh Potts, Addy Spangler, Cali Grace Brown, Alexis Claiborne, Joana Juarez, Erin Reynolds, Lila Pope, Natalie Anderson, Hunter Cothron, Evelyn Towns, Emma Grace Holder, Marley Dalton, Hana Tucker, Emma Elmore, Korlynn Harper, Everly Weske, Ava Sullins, Chloe Johnson, Tori Ashford, Bo Cothron, Tiara Arias, Cohen Smith, Jackson Carey, Eli Wright, Melissa Mendoza, Julie Juarez, Laney Barton, Brody Wright, Madison West, Charlie Beth Wright, Bennett Jarvis, Emma Pilewicz, Katie Jo Shockley, Heaven Moss, Merceah Lee, Mary Linville, Ty Cothron, Espen Maddox

RISING STAR AWARD

Jaxon Schneider, Jasper Hamilton, Nicholas Tillman, Jason Donnell, Kyler Maasen, Jaidence McDonald, Kade McGowan, Brentson White, Jonathan Brown, Rashawn Phillips, Cannon Sanders, Colton Moore, Carson Bassler, Lane Denning, Logan Johnson, Evan Motley, Gabe Garcia, Wyatt Maasen, Peyton Spears, Blaine Hale, Jordan Hale, Clay Jenkins, Wyatt Byrd, Dominic Dotson, Rocean Monson, Ashton Ervin, Brock Carman, Alex Livingston, Chandler Clemmons, Jacory Burnley, Charlie Oldham, Bradyn Wright, Bentley Bond, Hunter Hix, Jayden Douglas, Peighton Christian, Braylea Morgan, Makenzie Graves, Chloe Crocco, Elizabeth Eury, Shelby Briscoe, Marin Arkle, Ellie Bohanan, Kenley Cato, Dixie Chandler, Zoe Sapp, Riley Dudley, Audrey Fowler, Ellie Mae Carney, Lierra Sykes, Autumn Sullins, Kira Claywell, Tessia Stypula, Alexis Blair, Zoey Vaughn, Iris Holditch, Emma Pilewicz, Nelli Garcia, Jazmyne Dunn, Alivia Herrington, Savanna Cantrell, Campbell Holder, Ella Elmore, Camaria Corder, Niyah Banks, Lainey Weske, Skyla Westgate, Trinity Whitson

STAR READER

Brad Waggoner, Potter Gordon, Christian Kittell, Bentley Martin, Krysten Fuchs, Khloe Jewell, Alyssa Sullivan, Mollie Holder, Camber Whittaker, Kylee Denning, Kadence Bates, Aubrey Dansby, Julie Juarez, Daryin Harper, Kembrey Lee, Bishop Allen

MATH WHIZ

Avia Ring, Connor Byrd, Isabella Amons, Noah Draper, EmmaLee Burton, Easton Young, Braylon Pryor, Kallie Baker, Ashaun Garcia, Aiden Ring, Kendall McKee, Nathan Wright, Lucas Bryant, Maggie Linville, Hunter Scott, Heath Guley, Chloe Johnson

MOST IMPROVED

Kindergarten: Edward Davis, Hunter Hix, Nicholas Tillman, Emely Rodriguez

First Grade: Brylee Stovall, Sean McGrew, Noah Sprankle, Jacob Thomas, Ke’Mora Sides

Second Grade: Sylas Hopkins, Lane Denning, Kadence Blair, Blake Whitson, Sophia Waterhouse

Third Grade: Tyanna Dalton, Zoey Watkins, Patrick Adcock, Ava Walker, Brenton Dunbar

Fourth Grade: Elizabeth Juarez, Austin Collins, Taqueshi Santiago-Cruz, Kiron Johnson, Brian Rolin

Fifth Grade: Landon Mathes, A’Jah Timberlake, Larenz Watkins, Jacob Smithson, Timothy Rotella