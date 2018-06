Elementary school recognizes award winners, perfect attendance

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School is pleased to recognize its Honor Roll and award winners for the final nine weeks of the 2017-18 school year.

FIRST HONOR ROLL

Third Grade: Benjamin Smith, Madison West, Talon Johnson, Miya Rhine, Sam Dickerson, Charlie Beth Wright, Alexis Blair, Jacoby Garrett, Emma Gregory, Landon Satterfield, Brady Wright

Fourth Grade: Brenton Dunbar, Anna Towns, Evelyn Towns, Kenidy Hatter, Merceah Lee, Cain Ray, Katie Jo Shockley, Kylie Vaughn, Hunter Cothron, Westin Dennis, Levi Ellis, Gage Farley, Colton Gross, Wyatt Whited

Fifth Grade: Matt Baker, Abby Elmore, Holden Hackett, Korlynn Harper, Niera Woodmore, Addie Bennett, Hana Tucker, Alexis Smitley, Kylie Carmen, Clay Sanders, Krysten Adcock, Emma Grace Holder, Owen Zarichansky, Breyl Chen, Marley Dalton

SECOND HONOR ROLL

Third Grade: Christian Coble, Bethany Zarichansky, Valla Holder, Peyton Scruggs, Luke Shoulders, Jake Malmin, Naomi Overman, Joshua Stewart, Katie Hutchinson, Wyatt Maasen, Aaron Sexton, Alex Badru, Drew Carman, Bella Hobby, Jacob Scruggs, Cora Stafford

Fourth Grade: Isabella Cardenas, Damien Hamilton, Iris Holditch, Abbi Nelson, Lila Pope, Devin Whisenant, Trey Wright, Rafael Rodriguez, Nelli Garcia, Ethan Kauffman, Dylan Kennedy, Noah Peace, Rocean Monson, Cayden Ray, Wyatt Byrd, Brenna Matthews, Layne Mathes, Dominick Dotson, Eliabeth Juarez

Fifth Grade: Zytlaly Cardenas, J.D. Marshall, Janae Aponte, Sophia Ash-Fugate, Elizabeth Denning, Ethan West, Malia Morgan, Kyson Noble, Reagan Petty, KayLeigh Dunn, Mary Linville, Mia Mitchell, Lily Durham, Peyton Maxey, Ethan Badru, Denise Araiza, Brianna Bowen, Tucker Chambers, Noah Cook, Evalyce Garcia, Lexxie Hudson, Eli Overman, Ayden Beal, Braylee Potts, Trinity Swords, Savana Cantrell, Caiden Gregory, Aubrie Wemple

STUDENT OF THE MONTH

Kindergarten: Savannah Lasher, Braelei Jackson, Aiden Dorris, Layne Pilewicz, Trentin Dennis, Bella Gibbs, Noah Draper, Nevaeh Bush, Richard Alfaro, McKenzie Drown

First Grade: Eli Johnson, Kinzley Bergdorf, Braylon Lee, Marin Arkle, Charlotte Kelso, Kallie Baker, Mackenzie Dix, Rylyn Garcia, Holden Sarrell, Aiden Ring, Ethan Snow, Jacob Thomas

Second Grade: Jose Sanchez, Tristan Andrews, Carson Bassler, Serenity Adams, Bryson Morgan, Xavier Vaughn, Kylas Hopkins, Melissa Mendoza, Cecilia Cannon, Addysyn Spangler

Third Grade: Jayden Burnley, Brayden Montanye, Drew Carman, Zamiya Seay, Alexis Blair, Alex Stafford, Erin Reynolds, Mizzy Card

Fourth Grade: Noel Payne, Taqueshi Santiago-Cruz, Whitney Parrish, Ryan Harris, Wyatt Whited, Rafael Rodriguez, Alivia Livingston, Jayda Harris

Fifth Grade: Malia Morgan, Autumn Riley, Ashlyn Elmore, Sara Shook, Addie Bennett, James Harper, Destiny Brown, Skylor Smith, Savanah Dotson, Landon Mathes

Mrs. Haynes: Keighan Stafford, Emmy Sanchez

Head Start: Ava Sullins, Blair de Pool

Ms. Hankins: Bishop Allen, Hunter Hix

Mrs. Cothron: Tori Ashford, Jayden Douglas

PE: Ayden Beal, Reece Scott

Music: Cali Grace Brown, Anna Towns

Art: Mileigh Potts

Wellness: Emma Stacey

STAR READER

Kindergarten: Camden Bullock, Brady Delaney, Zayne Lamon, Cruz Lifford, Abby Qualls

First Grade: Khloe Cunningham, Khloie Cox, Kinsley Calhoun, Kaiden Nelson, Elizabeth McCall, Kaleb Blackwell

Second Grade: Jose Sanchez, Kammi Hensley, Julie Juarez, Layla Binder, Grayson Holder

Mrs. Haynes: Everly Weske

Head Start: Bradyn Wright

Ms. Hankins: Chloe Johnson

MATH WHIZ

Kindergarten: Savannah Lasher, Aubrey Gregory, Makenzie Graves, Braeden West, Triston Harris

First Grade: Shelby Briscoe, Braylon Pryor, Cliffton Porter, Makenna Lee, Cohen Smith, Kylie Denning

Second Grade: Hayden Overholder, Lucas Bryant, Laney Barton, Jude Williams, Carlito Mendez

Mrs. Haynes: Colston Pryor

Ms. Hankins: Leeangelo Wooten

RISING STAR

Kindergarten: Jayden Hughey, Skyla Davenport, Bishop Tucker, Kayden O’Neal, Olivia White, Passion Stafford, David McKoin, Nevaeh Bush, Tayden Harper, Shaniya Jones, Jaxon Schneider, Brylee Lane-Jackson

First Grade: Easton Young, Biloxi Vargas, Kade McGowan, Jaky Garza-Ramos, Jackson Carey, Ke’Mora Sides, Chance Hurt, Brylee Stovall-Downing, Levi Gilbreth, Tinsley Kemp, Noah Gray-Sprankle, Tiara Arias, Kayson Gibbs, Marin Arkle

Second Grade: Ryan White, Emma McCurry, Kaden Jewell, Haley Gibson, Lane Denning, Caitlin Dixon, Evan Motley Horton, Adalyn Copas, Lathan Johnson, Madilyn Pilewicz, Trinity Chance, Zander Moore

Third Grade: Mason Sullins, Bayleigh Vaughan, Jesse Shaffer, Jayden Giese, Peyton Scruggs, Valla Holler, Jacob Gammon, Allison Blair, Gavin Sartor, Jayden Burnley

Fourth Grade: Kiron Johnson, Isabella Cardenas, Brian Rolin, Whitney Parrish, Devon Barnes, Ettiah Hickey, Dillon Humes, Leah Banks, Alivia Livingston, Levi Headley

Fifth Grade: Ayden Davis, Reagan Petty, Ty Cothron, Katielynn White, Chandler Clemmons, Skylor Smith, Holden Hackett, Zytlaly Cardenas, Dakota Byford, Tori Ashford, Avery Gilbreth, Noah Cook

Mrs. Haynes: Dayton Moss, Emma Brown

Head Start: Jackson Williams, Amiya Donnell

Ms. Hankins: Hunter Hix, Chloe Johnson

LEADERSHIP AWARD

Kindergarten: Jaxon Schneider, Peighton Christian, Connor Byrd, Morgan West, Brylee Lane-Jackson, Makayla Garcia, Jason Donnell, Chloe Crocco, Camdin Marr, Raquel Sanchez, Lucy Lind, Aubrie Harris

First Grade: Eli Johnson, Ari-Ann Motley Horton, Jordan Stafford, Melanie Pedigo, Brentson White, Alyssa Sullivan, Bo Cothron, Mollie Holder, Noah Thompson, Dixie Chandler, Brody Linville, Kendall McKee, Jackson Carey, Cliffton Porter

Second Grade: Juan Rodriguez, Cadence Slagle, Camrix Stott, Audrey Fowler, Bryson Morgan, Madline Wilson, Andy Russell, Lierra Sykes, Zander Moore, Autumn Sullins, Layla Binder

Third Grade: Isaiah Rotella, Alissa Barnill, Jake Malmin, Bella Hobby, Gavin Sartor, Alexis Blair, Ben Smith, Madison West, Gavin Linville, Erin Reynolds

Fourth Grade: Brenton Dunbar, Alia Ring, Aaron Crocco, Brooklynn Webb, Westin Dennis, Heaven Moss, Rocean Monson, Cayden Ray, Katie Jo Shockley, Tori Linder

Fifth Grade: Espen Maddox, Brianna Bowen, Ayden Beal, Beryl Chen, Clay Sanders, Kylie Carman, Matthew Stanley, Nierra Woodmore, Cole Johnson, Trinity Whitson, Ty Cothron, A’Jah Timberlake

Mrs. Haynes: Bryson Trembly, Miracle Burnley

Head Start: Eric Reyes, Cristina Cardenas

Ms. Hankins: Bishop Allen, Chloe Johnson

PERFECT ATTENDANCE

The following students had perfect attendance for the 2017-18 school year:

Kindergarten: Brahlyn Young, Raquel Sanchez, Nolan Vetetoe

First Grade: Matthew Chambers, Diezel Bilbrey, Kinzley Bergdorf

Second Grade: Adalyn Copas, Max Morton, Camrix Stott

Third Grade: Kira Claywell, Taylor Harper, Alexis Blair, Blaine Hale

Fourth Grade: Dallas Sallee, Jason Giese, Hunter Cothron, Westin Dennis, Gage Farley, Ethan Goins

Fifth Grade: Zytlaly Cardenas, Camaria Corder, Beryl Chen, Alexis Smitley, Krysten Adcock, Ethan Badru, Emma Grace Holder, Noah Cook, Kyson Noble, Destiny Brown, Jaden Harris