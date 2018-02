Elementary school recognizes award winners

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School is pleased to announce the following award winners for the second nine weeks of the 2017-18 school year.

RISING STAR

Kindergarten: Jayden Hughey, Skylar Davenport, Brady Delaney, Brittney Hawkins, Peyton Adcock, Halie Gammon, Bentley Scott, Bella Law, Richard Alfaro, Chloe Stafford, Harlan Sallee, Olivia White, Kyler Maasen, Jessa Rieger

First Grade: Brayan Carr, Kinzley Bergdorf, Dante Bryant, Madalyn Gregory, Kayson Gibbs, Kinsley Calhoun, Kaiden Nelson, Rylyn Garcia, Landon Crickenberger, Miya St. Clair, Thaddeus McCarter, Haven Ray, Khloe Cunningham, Allie Anderson, Alyssa Hall, Jonathan Brown

Second Grade: Caden Bush, Belicia Timberlake, Eli Johnson, Helena Harris, Bentley Reece, Emma Stacey, Adrian McDonald, Nayeli Morales, Taylor Collins, Miyah Davis, Caitlin Dixon, Owen Evitts, Max Morton, Wayne Paxton, Justin Bryant

Third Grade: Jayden Burnley, Marceonna Workings, Jacob Scruggs, Alex Badru, Drake Carr, Valla Holler, Jacob Gammon, Delanie Moss, Trey Rider, Lucas Anderson, Amari James, Alia Ring

Fourth Grade: Ethan Goins, Tori Linder, Aaron Crocco, Juliet Barragon, Layne Mathes, Elizabeth Juarez, Nathan Shoulders, Jayda Harris, Anna Towns, Merceah Lee, Dillon Humes, Ornie Pedigo, Kylie Vaughn

Fifth Grade: Thomas Boner, Taylor Gregory, Elijah Tomlinson, Peyton Maxey, Austin Spangler, Elle Kay Mayberry, Christian Dalton, Sharon Winter, Landon Mathes, Sarah Key, Levi Headley, Trinity Whitson, Zytlaly Cardenas, Savannah Roddy, Naraih Banks, James Harper, Clay Sanders

Mrs. Haynes: Jasper Liggett, Aurorah Williams

Head Start: Erick Reyes, Emily Paxton

Ms. Leonard: Bentley Bond

Ms. Hankins: Leeangelo Wooten, Skyla Westgate

LEADERSHIP AWARD

Kindergarten: Edward Davis, Allison Marshall, Nolan Vetetoe, Aubrey Gregory, Zayne Lamon, Passion Stafford, Cruz Lifford, Maddie Christian, Tayden Harper, Joselyn Santiago, Avia Ring, Jaiden King, Abby Qualls, Makayla Garcia

First Grade: Luke Smith, Holly Wood, Tyson Jones, Khloie Cox, Jackson Carey, Mallory Dies, Bo Cothron, Mackenzie Dix, Levi Gilbreth, Camber Whittaker, Landon Van Wyck, Rylee Butler, Jeremiah Garrett, Kade McGowan, Kaden Talley, Brentson White, Ellie Bohanon

Second Grade: Charlie Sanders, Samara Herrington, Carson Bassler, Kaydence Blair, Eli Fisher, Oakley McCall, Jude Williams, Adalyn Copas, Tristan Slagle, Cecilia Cannon, Kaylee Dixon, Willa McCurry, Cooper Batey, Madyson Carmen

Third Grade: Branden Denham, Miya Rhine, Drew Carman, Charlie Beth Wright, Gavin Linville, Chevy Bond, Lucien Scott, Ivory Durham, Zoey Watkins, Hunter Ervin, Bennett Jarvis, Bethany Zarichansky, Tessia Stypula, Erin Reynolds

Fourth Grade: Damien Hamilton, Amy Sann, Jason Giese, Jennifer Esquivel, Jaden Claywell, Kylie Vaughn, Dylan Kennedy, Zoey Vaughn, Rafael Rodriguez, Devin Whisenant, Trey Wright, Lila Pope, Gage Farley

Fifth Grade: Ashton Ervin, Krysten Adcock, T.C. Rotella, Emily Cook, Aidan Young, Mia Mitchell, Kevin Cruz, Caitlin Bush, Matt Baker, Abby Elmore, Cole Johnson, Tori Ashford, Samantha Darnell, Brylee Potts, Aubrie Wemple, McKenzie Crook, Addie Bennett

Pre-K: Rhett Butler, Alannah Butler

Head Start: Jackson Williams, Blair de Pool

Ms. Leonard: Duane Taylor

Ms. Hankins: Bishop Allen, Chloe Johnson

STAR READER AWARD

Kindergarten: Payton Hull, Ty Swords, Harlan Sallee, Braeden West, EmmaLee Burton

First Grade: Reese Scott, Sean McGrew, Charlotte Kelso, Jon Paul Boyers, Noah Harper, Noah Sprankle

Second Grade: Cadence Slagle, Kammi Hensley, Audrey Barton, Isaiah Cantrell, Zander Moore

Ms. Haynes: Colston Pryor

Ms. Hankins: Chloe Johnson

MATH WHIZ AWARD

Kindergarten: Kayleigh Johnson, Morgan West, Earlando Montgomery, David McKoin, Liam Vaughn

First Grade: Eli Johnson, Karley Batey, Diezel Bilbrey, Makenna Lee, Holden Sarell, Brody Linville

Second Grade: Kipton West, Kaden Jewell, Chaz Rutherford, Andy Russell, Caroline Eden

Ms. Haynes: Bryson Trembley

Ms. Hankins: Bishop Allen