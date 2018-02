JSMS, TCES recognize student achievement

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Jim Satterfield Middle School and Trousdale County Elementary School are pleased to recognize their honor roll winners for the second nine weeks of the 2017-18 school year.

JSMS

PRINCIPAL’S LIST

6th Grade: Erin Chen, Kallie Jo Cornwell, Mason Eden, Alexander Smitley, Devan Walford

7th Grade: William Lannom

8th Grade: Piper Triplett

HONOR ROLL

6th Grade: Robert Atwood, Kobyn Calhoun, Parker Day, Brooke Dismang, James Goolsby, Emma Johns, Willow Jones, Julia Jones, Emmalee Leduc, Wyatt Malmin, Avery McEvoy, Aaliyah Moore, Cayden Reid, Mason Rieger, Madison Rolin, Taren Simmons, Robert Wilson

7th Grade: Elizabeth Crabtree, Victor Hamilton, Elizabeth Harris, Levi Johnson, Autumn Parrish, Isaiah Towns, Miriam Zarichansky

8th Grade: Thomas Brown, Dustin Burton, Bryce Carman, Elyssa Chapman, Heaven Copeland, Kailen Donoho, Cynthia Esquivel, Anthony Etter, Madison Farley, Raina Guimont, Joslyn Hatter, Jaxson Henley, Ethan Hewitt, Jess Holder, Logan Kibler, Mason Maddox, Jacon Mink, Kierra White

TCES

FIRST HONOR ROLL

3rd Grade: Madison West, Emma Gregory, Alex Badru, Sam Dickerson, Charlie Beth Wright

4th Grade: Hunter Cothron, Westin Dennis, Levi Ellis, Gage Farley, Merceah Lee, Cain Ray, Katie Jo Shockley, Kylie Vaughn, Wyatt Whited, Kenidy Hatter, Brenton Dunbar, Lila Pope, Dylan Kennedy, Noah Peace, Evelyn Towns, Anna Towns, Cayden Ray

5th Grade: Ayden Beal, Addie Bennett, Ty Cothron, Avery Gilbreth, Mary Linville, Trinity Swords, Hana Tucker, Owen Zarichansky, Marley Dalton, Alexis Smitley, Kylie Carmen, Elizabeth Denning

SECOND HONOR ROLL

3rd Grade: Benjamin Smith, Bethany Zarichansky, Alexis Blair, Jacoby Garrett, Landon Satterfield, Luke Shoulders, Brody Wright, Miya Rhine, Aaron Sexton, Wyatt Maasen, Katie Hutchinson, Kira Claywell, Drew Carman, Alexis Claiborne, Bella Hobby, Jacob Malmin, Peyton Spears

4th Grade: Colton Gross, Ornie Pedigo, Alexis Troutt, Reid Henley, Tori Linder, Alia Ring, Devin Whisenant, Keyara Boyd, Brenna Matthews, Skylar Dean, Triston Carson, Lauren Jobe, Rocean Monson

5th Grade: Beryl Chen, Kayleigh Dunn, Braylee Potts, Abbie Branscum, Savana Cantrell, Emily Cook, Lily Durham, Caiden Gregory, Aubrie Wemple, Krysten Adcock, Denise Araiza, Ethan Badru, Tucker Chambers, Evalyce Garcia, Emma Grace Holder, Lexxie Hudson, Malia Morgan, Kyson Noble, Eli Overman, Reagan Petty, J.D. Marshall, Landon Mathes, Drew Walker, Clay Sanders, Larenz Watkins

STUDENT OF THE MONTH

The following students at TCES received Student of the Month awards for the second nine weeks:

Kindergarten: Layla Melton, Aubrie Harris, Corbin McDaniel, Jaxson Schneider, Brad Waggoner, Allison Marshall, Derrick Hackett, Brady Delaney, Morgan West, Conor Byrd, Nolan Vetetoe, Aubrey Gregory, Makayla Garcia, Eliajah Paxton, Makenzie Graves, Lucy Lind, William Davis, Passion Stafford, Liam Giles, Maddie Christian, Joshua Bond, Chloe Crocco, Jessa Rieger, Bella Law, Joselyn Santiago, Raquel Sanchez, Abby Qualls, Tayden Harper, Kyler Maasen, Triston Harris

1st Grade: Luke Smith, Reese Scott, Khloe Cunningham, Shelby Briscoe, Krysten Fuchs, Ariann Motley-Horton, Khloie Cox, Tyson Jones, Karley Batey, Dante Bryant, Jaky Garcia-Ramos, Khloe Jewell, Mallory Dies, Jackson Carey, Cliffton Porter, Lilyan Whited, Ellie Bohanan, Alyssa Sullivan, Bo Cothron, Mollie Holder, Ashaun Garcia, Emma Gammons, Makenna Lee, Jonathan Brown, Jane McCall, Cohen Smith, Camber Whittaker, Noah Harper, Tinsley Kemp, Dixie Chandler, Kaylee Denning, Brody Linville, Tiara Arias, Matthew Chambers, Hadley White, Kaleb Blackwell

2nd Grade: Samara Herrington, Ryan White, Isabella Timberlake, Juan Rodriguez, Daisy Chandler, Hayden Overholder, Kaylee Dixon, Kammi Hensley, Eli Johnson, Garrett Mahan, Camrix Stott, Helena Harris, Madeline Wilson, Maggie Linville, Emma Stacey, Lane Barton, Elliemae Carney, Lane Denning, Colt Lind, Ava Cothron, Layla Binder, Hunter Scott, Mileigh Potts, Adalyn Copas, Eli Wright, Cooper Batey, Carlito Mendez, Heath Gulley, Grayson Holder, Kembrey Lee

3rd Grade: Katie Hutchinson, Logan Colyer, Wyatt Maasen, Talon Johnson, Aaron Sexton, Patrick Adcock, Charlie Beth Wright, Naomi Overman, Bradley Crook, Sam Dickerson, Zamiya Seay, Alex Badru, Emma Gregory, Peyton Scruggs, Chevy Bond, Brody Wright, Jacoby Garrett, Bennett Jarvis, Carson Montag, Christian Coble, Madison West, Allison Blair, Benjamin Smith, Brissa Chambers

4th Grade: Alia Ring, Abbbi Nelson, Isabella Cardenas, Devin Whisenant, Leonetta Tate, Clay Jenkins, Brenna Matthews, Brooklyn Webb, Wyatt Byrd, Daniel Chance, Skylar Dean, Tyler Hayes, Merceah Lee, Gage Farley, Haven Moss, Hunter Cothron, Nelli Garcia, Eittah Hickey, Anna Towns, Parker Montag, Zoey Vaughn, Evelyn Towns, Cayden Ray, Roberto Garcia-Ramos

5th Grade: Lexxie Hudson, Krysten Adcock, Reagan Petty, Denise Araiza, Taylor Gregory, Iran Suastegui-Flores, Abbie Branscum, McKenzie Crook, McKenzy Thomas, Elijah Tomlinson, Khalean Moore, Gavon Guard, Beryl Chen, Avery Gilbreth, Alex Livingston, Mary Linville, Hana Tucker, Kylie Carman, Elizabeth Denning, Clay Sanders, Ella Elmore, Emma Elmore, Caitlyn Bush, Matt Baker, Dahlayla Harper, Abby Elmore, Holden Hackett, J.D. Marshall, Zytlaly Cardenas

Pre-K: Colston Pryor, Rhett Butler, Alannah Butler, Evie Weske, Atziry Garcia-Jimenez, Niyah Banks

Head Start: Logan Byrd, Ana Cardenas, Millie Jenkins, Addison Enoch, Xavier Soto, Carly Fuentes

Ms. Leonard’s Pre-K: Kendricks Dix, Duane Taylor, Bentley Bond, Kane Bone

Ms. Hankins: Chloe Johnson, Leeangelo Wooten, Bishop Allen, Hunter Hix

Wellness: Noah Peace, Peighton Christian, Sylas Hopkins, Ryan Harris, Kayleigh Dunn, Levi Headley

Library: Kevin Cruz, Beryl Chen

Art: Hana Tucker, Kaylor Jennings, Melanie Pedigo, Tori Linder, Zander Moore, Elijah Paxton

PERFECT ATTENDANCE

The following students had perfect attendance at JSMS for the second nine weeks:

Kaitlynn Adkins, William Baker, Ethan Boles, Jarred Boles, Dustin Burton, Bryce Carman, Samantha Carter, Erin Chen, Bryson Claiborne, Parker Day, Sarah Dickerson, Barnie Donoho, Hayley Duff, Mason Eden, Xochil Garcia-Santiago, Katie Jo Gregory, Haven Hailey, Elizabeth Harris, Jaxson Henley, Nathan Hickman, Bailey Hines, Jess Holder, Grayson Hutchison, Jordan Hutchison, Zachery Jeffries, Emmy Johnson, Levi Johnson, Seth Knapp, William Lannom, Nevaeh Malone, Jaleah Marshall, Wesley McBroom, Tatum Mooneyhan, Teresa Mooneyhan-Rollin, Tyler O’Brien, Alex Popeleski, Caleb Presley, Fernando Ramos-Cruz, Tehana Richey, Mason Rieger, Alberto Rodriguez, Alceli Rodriguez, Madison Rolin, Xavier Rowland, Xavier Russell, Eliseona Satterfield, Dalaney Shoulders, Hunter Simpson, Alexander Smitley, Nathan Soulia, Haley Summer, Cassidy Todd, Kassidy Tomlinson, Warren Wagener, Brooklyn Wix