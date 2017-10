Schools announce honor roll recipients

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Schools are pleased to report their Honor Roll and Principal’s List students for the first nine weeks of the 2017-18 school year. Recipients are listed below.

TROUSDALE COUNTY HIGH SCHOOL

PRINICPAL’S LIST

9th Grade: Claire Belcher, Rebecca Chapman, Heath Chasse, Mackenzie Granstaff

10th Grade: Emily Booth, Cameron Carr, Alexys Denter, Josie Garrett, Hailey Givens, Morgan Hendrix, Gus Israel, Merilyn Mendoza-Bautista, Brianna Porter, Jacob Verville

11th Grade: Connor Belcher, Cooper Belcher, Noah Cartwright, Jake Gregory, Braden Hawkins, Ann Henry, Rob Henry, Sarah Henry, Amy Hix, Noah Hrobsky, Gabrelle Jones, Jada Jones, Olivia Jones, Brenee Key

12th Grade: Cassie Blackwell, Malkam Briinkley, Lillian Cantwell, Kaylynn Dalton, Katelyn Fergusson, Kaleigh Hughey, Sarah Satterfield

HONOR ROLL

9th Grade: Mason Basford, Bradly Blair, Krista Boyers, Katelyn Brown, Landon Carver, Makayla Crook, Kegan Day, Taylor Ellis, Kirsten Eversole, Alex Ford, Sidney Gregory, Hannah Hailey, Cooper Helson, Elijah Henderson, Erin Hix, Sebastian Linarez, Bryanna Macias, Natalie Russell

10th Grade: Chandler Barton, Garrett Dies, Chloe Donoho, Seth Finley, Faith Freeman, Deli Garcia-Santiago, Phillip Grant, Caila Henley, Titus Henley, Will Holder, Woody Israel, Austin Knapp, Chandler Lifford, Molly O’Connor, Makenna Reed, Brett Roberson, Tori Simmons, Hunter Sircy, Christina Sisco, Kylie Skinner, Destinee Smith, Davis Stewart, Emilie Summers, Hunter Tomlinson

11th Grade: Aunastacia Anderson, Haley Eden, Kaitlyn Foret, Kahli Garcia, Eli Linville, Mallorie McGee, Mariah Sykes, Lauren Thatcher, Ashlyn Tucker

12th Grade: Logan Calhoun, Chase Davis, Caroline Guffey, Haylee Holder, Baylee Huffines, Sara Johnson, Trace McGuire, Taylor Muirhead, Katie Seagraves, Garrett Sexton, Emily Smith, Hailey Summers, Shelby Vaughan, Callie Webster, Lydia Zarichansky

JIM SATTERFIELD MIDDLE SCHOOL

PRINICPAL’S LIST

6th Grade: Julia Jones

7th Grade: Victor Hamilton

8th Grade: Dustin Burton, Raina Guimont, Jaxson Henley, Jess Holder, Mason Maddox, Phillip Zarichansky

HONOR ROLL

6th Grade: Rob Atwood, Erin Chen, Kallie Cornwell, Brawnie Donoho, Emmy Johnson, Dalton Malmin, Avery McEvoy, Madison Rolin, Devan Walford, Robert Wilson

7th Grade: Blayne Blankenship, Charlee Jo Dixon, Elizabeth Harris, Samuel Hinton, Levi Johnson, William Lannom, Isaiah Towns, Miriam Zarichansky

8th Grade: Ethan Boles, Jarred Boles, Jonathan Brandon, Thomas Brown, Bryce Carman, Elyssa Chapman, Kailen Donoho, Cynthia Esquivel, Anthony Etter, Madison Farley, Isabella Foret, Olivia Garcia, Joslyn Hatter, Ethan Hewitt, Jordan Hutchison, Logan Kibler, Jacob Mink, Jasmine Moss, Piper Triplett, Kierra White

TROUSDALE COUNTY ELEMENTARY SCHOOL

FIRST HONOR ROLL

3rd Grade: Benjamin Smith, Jacoby Garrett, Emma Gregory, Landon Satterfield, Luke Shoulders, Brody Wright, Alex Badru, Alexis Claiborne, Sam Dickerson, Naomi Overman, Charlie Beth Wright, Miya Rhine, Aaron Sexton

4th Grade: Skylar Dean, Brenton Dunbar, Lila Pope, Hunter Cothron, Westin Dennis, Levi Ellis, Gage Farley, Kenidy Hatter, Merceah Lee, Evelyn Towns, Noah Peace, Anna Towns

5th Grade: Marley Dalton, Caiden Gregory, Alexis Smitley, Ayden Beal, Beryl Chen, Avery Gilbreth, Mary Linville, Trinity Swords, Hana Tucker, Owen Zarichansky, Kylie Carmen, Matt Baker, Abby Elmore, Korlynn Harper

SECOND HONOR ROLL

3rd Grade: Erin Reynolds, Madison West, Deshany Zarichansky, Karsen Jennings, Wyatt Preston, Peyton Adkins, Cora Stafford, Drew Carman, Bella Hobby, Jacob Malmin, Jacob Scruggs, Katie Hutchinson, Logan Colyer, Kira Claywell

4th Grade: Keyara Boyd, Brenna Matthews, Damien Hamilton, Reid Henley, Alia Ring, Devin Whisenant, Nelli Garcia, Colton Gross, Ethan Kauffman, Layne Mathes, Heaven Moss, Cain Ray, Rafael Rodriguez, Katie Jo Shockley, Alexis Troutt, Kylie Vaugn, Whayy Whited, Tristan Carson, Lauren Jobe, Rocean Monson, Cayden Ray, Dallas Sallee, Dylan Kennedy

5th Grade: Krysten Adcock, Denise Araiza, Ethan Badru, Brianna Bowen, Tucker Chambers, Noah Cook, Evalyce Garcia, Emma Grace Holder, Lexxie Hudson, Malia Morgan, Kyson Noble, Eli Overman, Reagan Petty, Gavon Guard, Lily Durham, Aubrie Wemple, Addie Bennett, Ty Cothron, KayLeigh Dunn, Mia Mitchell, Braylee Potts, Kaytielynn White, Aidan Young, Destiny Brown, Elizabeth Denning, Clay Sanders, Kevin Cruz, J.D. Marshall, Andrew Popeleski, Niera Woodmore