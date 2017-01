TCES recognizes honor roll students

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School is proud to recognize its Honor Roll students for the second nine weeks of the 2016-17 school year.

THIRD GRADE

First Honor Roll: Westin Dennis, Merceah Lee, Noah Peace, Anna Towns

Second Honor Roll: Dominick Dotson, Tori Linder, Devin Whisenant

FOURTH GRADE

First Honor Roll: Beryl Chen, Korlynn Harper, Lexxie Hudson, Gabe Ring, Kylie Carman, Marley Dalton, Hana Tucker, Owen Zarichansky, Kali Jones, Ella Elmore, J.D. Marshall

Second Honor Roll: Ty Cothron, Avery Gilbreth, Aubrie Wemple, Krysten Adcock, Matt Baker, Ayden Beal, Addie Bennett, Tucker Chambers, Elizabeth Denning, Kayleigh Dunn, Abby Elmore, Emma Grace Holder, Mary Linville, Malia Morgan, Kyson Noble, Braylee Potts, Clay Sanders, Ethan West, Niera Woodmore, Savannah Dotson, Sharon Winter, Larenz Watkins, Holden Hackett, Emma Elmore, Jaden Harris, Emily Cook, Espen Maddox, Eli Overman, Reagan Petty, Trinity Swords

FIFTH GRADE

First Honor Roll: Julia Jones

Second Honor Roll: Erin Chen, Zachary Blanford, Dalton Malmin, Avery McEvoy, Jacob Wilson, Madison Rolin, Parker Day, Gracie Kemp, Maddie Lee, Mason Rieger, Hayden Russell, Jordan Rogers

