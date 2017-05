TCES recognizes students with perfect attendance

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School wishes to recognize the following students for perfect attendance during the third nine weeks of the 2016-17 school year:

Preschool: Taydem Hamblen, Layne Pilewicz

Kindergarten: Karson Bilyeu, Jonathan Brown, Khloe Jewell, Elijah Johnson, Makenna Lee, Kade McGowan, Ke’Mora Sides, Hadley White, Rashawn Phillips, Clifton Porter, Lilyan Whited, Dante’ Bryant, Madelin Gregory, Noah Harper, Holden Sarell, Karley Batey, Kinsley Calhoun, Kenley Cato, Kylee Denning, Cannon Sanders, Brentson White, Matthew Chambers, Madison Crocco, Zachary Gilpin, Diezel Bilbrey, Haven Ray

First Grade: Nathan Knight, Garrett Mahan, Carlito Mendez, Colton Moore, Anna Scruggs, Jade Williams, Diane Winter, Adelyn Copas, Drew Royals, Belicia Timberlake, Isabelle Timberlake, J.Mac Crabtree, Lane Denning, Grayson Perkins, Jose Sanchez, Mackenzie Shahan, Laney Barton, Madyson Carman, Kaden Jewell, Riley Dudley, Maggie Linville, Evan Taylor, Lucas Cornwell, Bentley Reece, Charlie Sanders, Eli Wright

Second Grade: Patrick Adcock, Alexis Blair, Kira Claywell, Izabella Hobby, Cole Johnson, Jacob Malmin, Delanie Ross, Eli Ring, Jacob Scruggs, Drew Carmen, Brendan Denham, Katie Hutchison, Isiaiah Rotella, Tyanna Dalton, Sam Dickerson, Taylor Harper, Trae Rider, Benjamin Smith, Madison West, Bethany Zarichansky, Bradley Crook, Hunter Ervin, Gavin Linville

Third Grade: Natalie Anderson, Wyatt Byrd, Brenton Dunbar, Brian Rolin, Luke Sexton, Dillon Humes, Rafael Rodriquez, Jason Giese, Whitney Parrish, Alia Ring, Nathan Shoulders, Brenden Barrett, Benjamin Boone, Ethan Goins, Peyton Ring, Taqueshi Santiago-Cruz, Devin Whisenant, Isabella Cardenas, Jazmyne Dunn, Mackenzie Like, Rocean Monson, Leah Banks, Hunter Cothron, Westin Dennis, Levi Ellis, Kenidy Hatter, Dallas Sallee

Fourth Grade: Krysten Adcock, Kylie Carman, Kevin Cruz, Elizabeth Denning, Kayleigh Dunn, Malia Morgan, Kyson Noble, Clay Sanders, Ethan West, Ja’Nae Aponte, Thomas Boner, Christian Dalton, Ti Dockery, T.C. Rotella, Caitlin Bush, Olivia Jeffries, Skylar Smith, McKenzy Thomas, Taylor Woodard, Savana Cantrell, Beryl Chen, Madison Conyer, Gabe Ring, McKayla Talley, Kaytielynn White, Ella Elmore, Emma Elmore, Gavon Guard, Sarah Key, JD Marshall, Elle Kay Mayberry, Austin Spangler, A’jah Timberlake, Sharon Winter, Ashton Ervin, Holden Hackett

Fifth Grade: Caden Batey, Seth Knapp, Emry Langford, Cayden Reid, Mason Rieger, Cassidy Todd, Madison Rolin, Devan Walford, Brooklyn Wix, Rob Atwood, Erin Chen, Mason Eden, Kaylee Gensemer, Willow Jones, Avery McEvoy, Ayana Mendez, Nathan Soulia, Jacob Wilson, Haley Duff, Jake Fergusson, Sierra Foster, Thomas Gunter, Dakota Spears