TCHS, JSMS announce honor roll students

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County High School and Jim Satterfield Middle School are pleased to recognize their Principal’s List and Honor Roll students for the third nine weeks of the 2017-18 school year.

TCHS

PRINCIPAL’S LIST

9th Grade: Mason Basford, Claire Belcher, Rebecca Chapman, Heath Chasse, Destiny Douglas, Kiersten Eversole, Elijah Henderson, Natalie Russell

10th Grade: Emily Booth, Cameron Carr, Alexys Denter, Josie Garrett, Hailey Givens, Morgan Hendrix, Gus Israel, Austin Knapp, Merilyn Mendoza-Bautista, Brianna Porter, Makenna Reed, Davis Stewart

11th Grade: Connor Belcher, Cooper Belcher, Noah Cartwright, Kaitlyn Foret, Justin Freeman, Jake Gregory, Ann Henry, Rob Henry, Sarah Henry, Amy Hix, Gabrelle Jones, Jada Jones, Olivia Jones, Brenee Key, Lauren Russell

12th Grade: Malkam Brinkley, Lillian Cantwell, Kaylynn Dalton, Katelyn Fergusson, Kaleigh Hughey, Sarah Satterfield

HONOR ROLL

9th Grade: Katelyn Brown, Makayla Crook, Kegan Day, Mackenzie Granstaff, Sidney Gregory, Brooke Gross, Hannah Hailey, Cooper Helson, Erin Hix, Courtney Kauffman, Sebastian Linarez, Bryanna Macias, Cameron Rankins, Ashton Scott, Zach Taylor, Faith Winter

10th Grade: Dale Anthony, Asia Araiza, Ben Chumley, Chloe Donoho, Seth Finley, Faith Freeman, Deli Garcia-Santiago, Phillip Grant, Caila Henley, Will Holder, Woody Israel, Kari Jennings, Tori Simmons, Christina Sisco, Destinee Smith, Raven Smith, Blakely Story, Jacob Verville

11th Grade: Aunastacia Anderson, Harlee Carr, Haley Eden, Kahli Garcia, Hayden Hailey, Braden Hawkins, Noah Hrobsky, Mallorie McGee, Mariah Sykes, Logan Taylor, Lauren Thatcher, Ashlyn Tucker

12th Grade: Cassie Blackwell, Caroline Guffey, Haylee Holder, Baylee Huffines, Taylor Muirhead, Angel Williams

JSMS

PRINCIPAL’S LIST

6th Grade: Erin Chen, Kallie Jo Cornwell, Mason Eden, Julia Jones, Wyatt Malmin, Robert Wilson

8th Grade: Anthony Etter, Raina Guimont, Piper Triplett, Phillip Zarichansky

HONOR ROLL

6th Grade: Robert Atwood, Brooke Dismang, James Goolsby, Nathan Hickman, Madison Rolin, Alexander Smitley, Devan Walford

7th Grade: Victor Hamilton, Levi Johnson, William Lannom, John Meininger-Scott

8th Grade: Jenna Allen, Ethan Boles, Jarred Boles, Dustin Burton, Bryce Carman, Elyssa Chapman, Clinton Dixon, Kailen Donoho, Cynthia Esquivel, Madison Farley, Isabella Foret, Joslyn Hatter, Jaxson Henley, Ethan Hewitt, Jess Holder, Jordan Hutchison, Logan Kibler, Mason Maddox, Jasmine Moss, Tehana Richey, Garrett Verville, Kierra White