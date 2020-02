JSMS recognizes honor roll, perfect attendance

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Jim Satterfield Middle School recognizes the following students who made the honor roll or had perfect attendance for the second nine weeks of the 2019-20 school year.

PRINCIPAL’S LIST

6th Grade: Dylan Kennedy, Merceah Lee, Evelyn Towns

7th Grade: Krysten Adcock, Beryl Chen, Alexis Smitley, Hana Tucker, Maggie Tyler

8th Grade: Zion Badru, Erin Chen, Kallie Jo Cornwell, Brooke Dismang, Julia Jones, Dalton Malmin

HONOR ROLL

6th Grade: Natalie Anderson, Triston Carson, Hunter Cothron, Westin Dennis, Brenton Dunbar, Gage Farley, Taylor Frizzell, Kenidy Hatter, Brenna Matthews, William Pope, Cayden Ray, Evelyn Towns, Kylie Vaughn, Zoey Vaughn, Wyatt Whited

7th Grade: Kylie Carman, Ty Cothron, Marley Dalton, Elizabeth Denning, Avery Gilbreth, Caiden Gregory, Niera Woodmore, Owen Zarichansky

8th Grade: Rob Atwood, Parker Day, Mason Eden, Willow Jones, Aaliyah Moore, Mason Riger, Madison Rolin, Taren Simmons, Roderick Smith, Nathan Soulia, Gabriella Vaughn

PERFECT ATTENDANCE

6th Grade: Leah Banks, Thomas Byrd, Isabella Cardenas, Hunter Cothron, Westin Dennis, Wyatt Eden, Gage Farley, Nelli Garcia, Roberto Garza-Ramos, Jayden Hale, Damien Hamilton, William Hesson, Rocean Monson, Zaida Moyer, Abbigail Nelson, Whitney Parrish, Emma Pilewicz, Lila Pope, William Pope, Alia Ring, Marcilo Rodriguez, Mallory Stewart, Evelyn Towns, Kylie Vaughn

7th Grade: Krysten Adcock, Janae Aponte, Ethan Badru, Matthew Baker, Thomas Boner, Abbie Branscum, Jackson Brown, Savana Cantrell, Christopher Carman, Beryl Chen, Ty Cothron, McKenzie Crook, Christian Dalton, Savanah Dotson, Kayleigh Dunn, Ashlyn Elmore, Ella Elmore, Emma Elmore, Caiden Gregory, Holden Hackett, Dahlayla Harper, James Harper, Korlynn Harper, Olivia Jeffries, Mary Linville, Alex Livingston, Jedidiah Marshall, Adisyn McDaniel, Tamia McFarland, Mia Mitchell, Khalean Moore, Elijah Overman, Haiden Pope, Andrew Popeleski, Sara Shook, Skylor Smith, Alexis Smitley, Austin Spangler, McKenzy Thomas

8th Grade: Zion Badru, Caden Batey, Erin Chen, Brooke Dismang, Hayley Duff, Jordyn Dunbar, Austin Farley, William Fergusson, Diamond Fullilove, Carson Gray, Devin Hauskins, Robert Hinton, Emmy Johnson, Nevaeh Malone, Avery McEvoy, Ayana Mendez, Caleb Presley, Alceli Rodriguez, Madison Rolin, Roderick Smith, Alexander Smitley, Nathan Soulia, Faith Stafford, Cassidy Todd