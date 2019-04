TCHS, JSMS recognize students’ academic achievement

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County High School and Jim Satterfield Middle School wish to recognize the following students for making the Principal’s List and Honor Roll for the third nine weeks of the 2018-19 school year.

TCHS

PRINCIPAL’S LIST

9th Grade: Dustin Burton, Cynthia Esquivel, Raina Guimont, Jasmine Moss, Zander Napier, Piper Triplett, Phillip Zarichansky

10th Grade: Mason Basford, Claire Belcher, Katelyn Brown, Rebecca Chapman, Heath Chasse, Makenzie Granstaff, Elijah Henderson, Natalie Russell

11th Grade: Cameron Carr, Alexys Denter, Chloe Donoho, Josie Garrett, Hailey Givens, Morgan Hendrix, Caila Henley, Merilyn Mendoza-Bautista, Abby Pedigo, Brianna Porter, Makenna Reed, Christina Sisco, Makenna Spooner, Wyatt Verville

12th Grade: Connor Belcher, Cooper Belcher, Noah Cartwright, Jake Gregory, Ann Henry, Rob Henry, Sarah Henry, Amy Hix, Olivia Jones, Mariah Sykes

HONOR ROLL

9th Grade: Jarred Boles, Thomas Brown, Taylor Calhoun, Payne Card, Bryce Carman, Elyssa Chapman, Anthony Etter, Madison Farley, Joslyn Hatter, Jaxson Henley, Jess Holder, Tytus Mann, Maria Vazquez, Kierra White

10th Grade: Sylvie Byrn, Makayla Crook, Kegan Day, Kirsten Eversole, Sidney Gregory, Hannah Hailey, Cooper Helson, Madison Hines, Erin Hix, Cameron Rankins, Zachary Taylor, Faith Winter

11th Grade: Bryn Byrn, Robert Crews, Seth Finley, Faith Freeman, Deli Garcia-Santiago, I’Zaiah Gill, Phillip Grant, Titus Henley, Will Holder, Austin Knapp, Eric Loerch, Haleigh Mungle, Maria Santiago-Cruz, Tori Simmons, Hunter Sircy, Destinee Smith, Sierra Stafford, Davis Stewart, Hunter Tomlinson

12th Grade: Aunastacia Anderson, Whitney Dansby, Jada Jones, Brenee Key, Shelby Petty, Lauren Russell

JSMS

PRINCIPAL’S LIST

8th Grade: Elizabeth Harris

7th Grade: Erin Chen, Kallie Jo Cornwell

6th Grade: Krysten Adcock, Matthew Baker, Beryl Chen, Elizabeth Denning, Avery Gilbreth, Hana Tucker, Owen Zarichansky

HONOR ROLL

8th Grade: Cecilia Araiza, Elizabeth Crabtree, Hannah Griffy, Victor Hamilton, Trinity Hayes, Aden Johnson, Levi Johnson, Tyler Lannom, Naomi Napier, Brendyn Richey, Isaiah Towns, Abigail Vaughn, Warren Wagener, Miriam Zarichansky

7th Grade: Zion Badru, Parker Day, Brooke Dismang, Stone Donoho, Cooper Henley, Nathan Hickman, Bailey Hines, Julia Jones, Gracie Kemp, Madison Rolin, Roderick Smith, Alexander Smitley, Robert Wilson

6th Grade: Denise Araiza, Ethan Badru, Ayden Beal, Addie Bennett, Kylie Carman, Tucker Chambers, Emily Cook, Ty Cothron, Kevin Cruz, Marley Dalton, Lily Durham, Abby Elmore, Caiden Gregory, Korlynn Harper, Emma Grace Holder, Lexxus Hudson, Mary Linville, AnnaBelle Miller, Malia Morgan, Reagan Petty, Braylee Potts, Alexis Smitley, Magdalyn Tyler, Niera Woodmore

PERFECT ATTENDANCE

The following JSMS students also had perfect attendance for the third nine weeks:

8th Grade: Brian Banks, Joshua Beal, Justin Burnley, Hailey Bush, Thalia Diaz, Sarah Dickerson, Charlee Jo Dixon, Leeanna Douglas, Xochil Garcia-Santiago, Caden Hall, Elizabeth Harris, Grayson Hutchison, Levi Johnson, Nicolas Martin, Ruth Mink, Autumn Parrish, Brendyn Richey, Alberto Rodriguez, Kyle Shockley, Octavious Stroud, Spencer Sweaney, Kassidy Tomlinson, Jesse Whitson, Niko Woodmore

7th Grade: Zion Badru, Caden Batey, Leslie Berry, Julianna Cannamela, Erin Chen, Parker Clemmons, Kallie Jo Cornwell, Nicolas Crocco, Brooke Dismang, Jordyn Dunbar, Austin Farley, Jake Fergusson, Noah Goins, Cole Gregory, Katie Jo Gregory, Alexandria Guimont, Thomas Gunter, Haven Hailey, Devin Hauskins, Cooper Henley, Nathan Hickman, Bailey Hines, Willow Jones, Emry Langford, Madelyn Lee, Avery McEvoy, Titus Mitchell, Aaliyah Moore, Tyler O’Brien, Ethan O’Connell, Caleb Presley, Mason Rieger, Alceli Rodriguez, Brayden Sadler, Alexander Smitley, Dakota Spears, Cassidy Todd, Gabriella Vaughn, Devan Walford, Aiden Williamson

6th Grade: Krysten Adcock, Janae Aponte, Denise Araiza, Ethan Badru, Kendra Barnhart, Thomas Boner, Destiny Brown, Caitlin Bush, Zytlaly Cardenas, Kylie Carman, Beryl Chen, Chandler Clemmons, Christian Cook, Ty Cothron, Mckenzie Crook, Kevin Cruz, Travis Cunningham, Lily Durham, Caiden Gregory, Dahlayla Harper, James Harper, Korlynn Harper, Lexxus Hudson, Sarah Key, Jedidiah Marshall, Mia Mitchell, Khalaen Moore, Malia Morgan, Kyson Noble, Elijah Overman, Reagan Petty, Haiden Pope, Marina Simmons, Elijah Smith, Mckenzy Thomas, Larenz Watkins, Aubrie Wemple