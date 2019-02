Trousdale Elementary recognizes perfect attendance

By Hartsville Vidette Staff Reporter

Trousdale County Elementary School recognizes the following students with perfect attendance for the second nine weeks of the 2018-19 school year.

Kindergarten: Kylie Brennan, Rylon Rivers, Sophia Ricketts, Madisyn Sircy, Emma Lynn Barrett, Khrmun Locke, Paisley Towns, Olivia Cunningham, Jackson German, Karson Voelker, Lena McCall, Landon Buckmaster, Thomas Campbell, Emmy Sanchez, Aurorah Williams

First Grade: Skyla Davenport, K.J. Jones, Shaniya Jones, Ryan McDonald, Avia Ring, Passion Stafford, Nraeden West, Noah Draper, Daksh Patel, Harlan Sallee, Raquel Sanchez, Chloe Crocco, Trentin Dennis, Zayne Lamon, Tayden Harper, Nevaeh Bush, Jason Dennell, Layne Pilewicz, Ethan Snow, Bishop Tucker, Emily Valladares, Olivia White, Brahlyn Young

Second Grade: Ellie Bohanan, Kylee Denning, Cliffton Porter, Cannon Sanders, Brylee Stovall-Downing, Camber Whittaker, Kade McGowan, Matthew Chambers, Kaleb Blackwell, Kayson Brennan, Dante Bryant, Braylon Lee, Leesa Scott, Alyssa Sullivan, Jackson Newgarden, Khloe Cunningham, Grenci Patel, Rashawn Phillips, Kaden Talley, Lilyan Whited

Third Grade: Kaydence Blair, Jeremy Buckmaster, Madyson Carmen, Adalyn Copas, Carlita Mendez, Andrew Nelson, Gabe Garcia, Kaden Jewell, Kembrey Lee, Maggie Linville, Bryson Morgan, Autumn Sullins, Kipton West, Audrey Barton, Laney Barton, Heath Gulley, Belicia Timberlake, Isabella Timberlake, Jude Williams, Caden Bush, Nathan Knight, Drew Royals, Evan Motley, Cooper Batey, Mileigh Potts, Charlie Sanders, Mackenzi Shahan, Tristan Slagle, Madilyn Wills, Madeline Wilson

Fourth Grade: Branden Denham, Jacob Gammon, Zamiya Seay, Marley Watkins, Jackson Williams, Tyanna Dalton, Katelyn Hutchison, Gavin Sartor, Tessia Stypula, Ava Walker, Alexis Blair, Jaydan Giese, Trae Rider, Isaiah Rotella, Jacob Scruggs, Mason Sullins, Bayleigh Vaughan, Kanden Wade, Allison Blair, Jayden Burnley, Mizery Card, Brissa Chambers, Sam Dickerson, Taylor Harper, Sarah Miller, Luke Shoulders, Josh Stewart, Sam Sullins, Bethany Zarichansky

Fifth Grade: Brendan Barrett, Khaniah Berry, Sam Foster, Nelli Garcia, Ethan Goins, Zaida Moyer, Whitney Parrish, Noel Payne, Ornie Pedigo, Alexis Troutt, Hunter Cothron, Bryson Dupont, Gage Farley, Damien Hamilton, Eittah Hickey, Rocean Monson, Dallas Sallee, Anna Towns, Kylie Vaughn, Wyatt Whited, Isabella Cardenas, Dominick Dotson, Jason Giese, Reid Henley, Abbigail Nelson, Westin Dennis, Brenton Dunbar, Brian Rolin